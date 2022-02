Anti-Mafia-Kampf : Italiens Polizei beschlagnahmt Millionen-Vermögen

Catanzaro Die italienische Polizei hat unter anderem ein Einkaufszentrum, zwei Luxus-Villen und 19 Fahrzeuge beschlagnahmt, darunter auch einen Ferrari. Die drei beschuldigten Brüder sollen engen Kontakt zur Mafia-Organisation ‚Ndrangheta pflegen.

Die italienische Finanzpolizei hat im Kampf gegen die Mafia Vermögenswerte dreier Brüder aus Kalabrien von geschätzt mehr als 800 Millionen Euro beschlagnahmt. Darunter seien unter anderem eines der größten Einkaufszentren in der süditalienischen Region Kalabrien, mehrere Supermärkte, zwei Luxus-Villen, ein Ferrari und 18 weitere Fahrzeuge sowie die Beteiligungen an einem Fußball- und einem Volleyball-Team, wie die Behörde am Mittwoch in Catanzaro mitteilte.