Unfall in Frankreich : Auto bei Unwetter in Ärmelkanal getrieben - Rentnerpaar stirbt

Auto bei Unwetter in Ärmelkanal getrieben - Rentnerpaar stirbt

Unfall in Frankreich

Französische Polizisten patrouillieren am Strand (Archivfoto). Foto: dpa/Louis Witter

Bricqueville-sur-Mer Während des Sturms ist ein Paar in Nordfrankreich mit seinem Auto auf einer Küstenstraße vom Wasser eingeschlossen und in den Ärmelkanal getrieben worden. Die Rentner konnten nur noch tot geborgen werden.

Nach einer dramatischen Rettungsaktion am Sonntagabend konnten der 74 Jahre alte Mann und seine 70-jährige Frau nur noch tot geborgen werden, wie der Sender France 3 am Montag berichtete.

Trotz Warnschildern waren die beiden auf die schmale Straße bei Bricqueville-sur-Mer gefahren, die bei Flut vom Wasser überströmt wird. Als sie dort in Probleme gerieten, alarmierten sie die Rettungskräfte und blieben längere Zeit am Handy, während die Feuerwehr auch per Hubschrauber versuchte, das Auto zu lokalisieren. Dann brach allerdings die Telefonverbindung ab.