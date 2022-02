Kein Lieferstopp erwartet : Uniper besorgt wegen Stopp von Nord Stream 2

Die Uniper-Zentrale in Düsseldorf. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Dem Düsseldorfer Energiekonzern Uniper droht eine hohe Abschreibung, wenn die Ostsee-Pipeline endgültig scheitert. Zugleich marschiert der finnische Großaktionär durch: Für die Aktionäre gibt es nur noch eine Mini-Dividende.

Zunächst hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) nur das Zertifizierungsverfahren für Nord Stream 2 gestoppt. Doch er deutete bereits an, dass die umstrittene Ostsee-Pipeline womöglich nie Gas nach Mecklenburg-Vorpommern liefern darf: Er würde nicht darauf wetten, dass Nord Stream 2 noch ans Netz gehe, sagte Scholz am Dienstagabend. Das sind schlechte Nachrichten für den Düsseldorfer Energiekonzern Uniper, der als Finanzinvestor fast eine Milliarde Euro bei Nord Stream 2 im Feuer hat. „Wir prüfen derzeit die Auswirkungen der Entscheidung für Uniper, einschließlich möglicher Wertminderungen“, sagte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach.

Er zeigte sich sehr besorgt: „Die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze lässt uns bei Uniper zutiefst verunsichert zurück.“ Tausende Uniper-Kollegen arbeiteten jeden Tag hart für den Konzern, entweder in Russland selbst oder in langjährigen Beziehungen zu russischen Partnern, die mehr als 50 Jahre zurückreichten.