1:4 gegen Straubing DEG verteilt Geschenke

Das war für die Düsseldorfer die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen, vor dem Spiel am Sonntag (14 Uhr) in Augsburg sind sie damit wieder auf Rang zehn der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) abgerutscht. Aber im Gegensatz zu den jüngsten Niederlagen brachten sie am Freitag nicht das Publikum gegen sich auf. Was einerseits daran lag, dass da der Tabellenvierte zu Gast war, gegen den man auch mal verlieren kann. Anderseits machte die DEG über weite Stecken ein besseres Spiel, als es das Ergebnis erahnen ließ. Zwar ging sie verdient ohne Punkte in die Kabine, war von den Spielanteilen und den Möglichkeiten her aber gar nicht so weit weg von den Straubingern.