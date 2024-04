Last-Minute-Trainerwechsel Wie DEG-Legende Kreutzer Kassels letzte Hoffnung wurde

Was aber leicht vergessen werden kann: Von 1998 bis 2002 spielte Kreutzer für die Kassel Huskies. Seine Frau kommt daher. Bei seinem Abschiedsspiel an der Brehmstraße waren auch Fans aus Kassel. Es ist also durchaus eine Herzensangelegenheit, die Kreutzer in Nordhessen da mit dem Aufstieg realisieren will. Und er hat bei seinem Vorhaben auch ein bisschen „DEG-Hilfe“: Der frühere Düsseldorfer Stürmer Stephen MacAulay spielt seit Februar für die Huskies, traf auch am Sonntag in Spiel fünf.