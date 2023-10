Von Alanov bis Zitterbart Das sind die ehemaligen DEG-Spieler in der DEL-Saison 2023/24

Im Laufe der vergangenen Jahre haben bereits einige Spieler in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) das Trikot der Düsseldorfer EG getragen. Auch in der kommenden Saison stehen einige Ex-Düsseldorfer bei Liga-Konkurrenten der DEG unter Vertrag. Wir zeigen in unserer Bilderstrecke, welche das sind.