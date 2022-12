Drei Niederlagen in Folge Die DEG ist frustriert, aber nicht hoffnungslos

Es gibt für Auswärtsteams in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) angenehmere Orte als die alte Eishalle am Seilersee in Iserlohn. Erst recht, wenn man dort keinen allzu guten Ruf genießt. Und noch mehr, wenn man ohnehin schwere Zeiten erlebt, man der Form hinterherrennt und die Stimmung in der Kabine, auf den Tribünen sowie in den Kommentarspalten im Internet alles andere als entspannt ist.