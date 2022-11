Dienstag gegen Nürnberg Die DEG benötigt dringend einen Stimmungsaufheller

Damit ist die DEG vor dem nächsten Spiel am Dienstag (19.30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers auf Rang neun abgerutscht. Und da die Franken zuletzt zweimal gewannen und nun punktgleich auf Platz zehn stehen, könnte es bald noch tiefer gehen. Das ist zwar ziemlich genau die Region, in der sich die Düsseldorfer auch in der Etat-Tabelle finden, sie spielen also nicht weit unter Erwartung. Und dennoch herrscht gerade alles andere als Zufriedenheit. Dafür musste man am Sonntag nur Torhüter Henrik Haukeland hören, der seinem Team nachdrücklich mitgab, endlich mal enge Spiele zu gewinnen. „Ich merke schon, dass es momentan ein bisschen angespannt ist“, sagt auch Mondt, „ich sehe darin aber auch etwas Positives: Obwohl wir ordentlich dastehen, wollen die Jungs mehr.“