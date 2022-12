Goalie der DEG Warum Henrik Haukeland kein Mann für die Top Ten ist

Ein großer Tänzer sei er eigentlich nicht, hat Henrik Haukeland dieser Tage gesagt. „Ich bin eher an der Bar als auf der Tanzfläche“, erzählte der Torhüter der Düsseldorfer EG mit einem Lächeln im Gesicht. Was ihn am Sonntagabend aber nicht davon abhielt, seine bescheidenen Künste vor Tausenden Fans zu zeigen. Die DEG hatte endlich wieder gewonnen – und wie: 40 Minuten lang knüpfte sie an ihre teils erschreckenden Leistungen zuvor an, lag verdient 0:3 gegen Schwenningen zurück. Ehe sie noch mit 4:3 nach Penaltyschießen gewann. Was Haukeland, seit Dienstag 28 Jahre alt, dermaßen freute, dass er auf dem Eis tanzte und dabei seinen Schläger auf der Nase balancierte. Das Publikum war entsprechend begeistert, rief lauthals den Namen des Norwegers.