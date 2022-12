SPD beklagt „Bildungskatastrophe“ Schulministerin Feller will mehr Respekt für Lehrkräfte

Zuvor hatte die SPD die Mängel in der Schullandschaft mit deutlichen Worten beklagt. 8000 unbesetzte Lehrerstellen, „weiße Flaggen an unseren Grundschulen“, Brennpunkte im Ruhrgebiet und miserable Ergebnisse in Bildungsstudien zählte Sprecher Jochen Ott auf. Er sprach über den herrschenden Unterrichtsausfall und seelische Probleme bei jungen Menschen, „der Ethikrat der Bundesrepublik Deutschland ruft uns auf zum Handeln auf“. Es gebe viel mehr Schulabbrecher und auch mehr Jugendliche, die als „nicht ausbildungsfähig“ gelten. „In den Mint-Fächer gibt es ein Drama“, zwei Drittel der Lehrerstellen in diesem Bereich seien bis 2030 nicht zu besetzen. „Inklusion findet in unserem Land quasi zufällig statt, der Ganztag ist chaotisch.“ Die SPD spricht von einer „Bildungskatastrophe“.