DEG punktet in Berlin Keeper Haukeland nerven die engen Niederlagen

Davon war zu Beginn aber nichts zu sehen. Selbst bei einer doppelten Überzahl gab es kaum Großchancen, weil die DEG sich das Leben wie am Freitag durch ungenaue Pässe und eine merkwürdige Ideenlosigkeit selbst schwer machte. Bei Fünf-gegen-Fünf sah es noch schlechter aus, da ließ sie die Berliner nahezu unbehelligt durchs Mitteleis kommen und räumte auch vor dem Tor nicht auf. Wenig überraschend brachte Zach Boychuk die Eisbären in der siebten Minute per Nachschuss in Führung. Danach gab es weitere Berliner Chancen. Was doch sehr an den ersten DEG-Auftritt in Berlin in dieser Saison erinnerte. Auch Anfang Oktober kriselten die Eisbären, auch da fuhr die DEG mit Ambitionen an die Spree, auch da ließ sie den Berlinern vor dem eigenen Tor zu viel Platz und baute einen am Boden liegenden Gegner so auf. Am Ende verlor sie mit 2:5.