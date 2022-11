Niederlage gegen Nürnberg DEG schlittert in die Krise

Gogullas Frust war übrigens keine Einzelmeinung. Tobias Eder fand schon die ersten zehn Minuten „ganz schrecklich“. Torhüter Henrik Haukeland musste früh gegen Jake Ustorf und Daniel Schmölz retten. Erst nach der Werbeunterbrechung änderte sich das, „dann sind wir in die Gänge gekommen“, sagte Eder, der selbst für den Höhepunkt aus DEG-Sicht sorgte. Erst erkämpfte er sich den Puck, dann schoss er nach feinem Doppelpass mit Harper zur schmeichelhaften Führung ein. Eine Befreiung für die DEG, die nun ganz anders auftrat und weitere Chancen hatte, die größten durch Alexander Ehl. Doch auch die Gäste blieben gefährlich und kamen nach einer schönen Kombination kurz vor der Pause zum Ausgleich durch Gregor MacLeod, was in Ordnung ging.