Im Duo mit Kownacki Ginczeks Rückkehr wird Fortuna beflügeln

Und so konnte er Fortuna im Schlussspurt der Hinrunde auch nicht mehr helfen. Dabei hätte die Mannschaft einen erfahrenen Spieler wie ihn sehr gut gebrauchen können „Dawid musste ja gefühlt immer spielen. Der war natürlich auch zwischendurch mal platt. Da hatten wir vorne natürlich wenig“, sagt Ginczek. „Daher hoffe ich, dass ich den Konkurrenzkampf wieder befeuern kann. Wir müssen vor allem daran ansetzen, in den Topspielen Tore zu schießen. Da haben wir nur gegen Paderborn getroffen. Aber wir haben die Top 4 allesamt noch bei uns in der Arena. Da wollen wir natürlich mehr reißen als in der Hinrunde.“