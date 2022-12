Fußball-Landesliga VfB 03-Zweite sucht einen neuen Trainer

Rather SV – VfB 03 Hilden II. Damit hatte beim VfB 03 Hilden niemand rechnen können. Der Jahresabschluss in der Landesliga, Gruppe 1, mit der Partie am Sonntag um 15 Uhr auf der Sportanlage an der Wilhelm-Unger-Straße ist gleichzeitig der letzte Arbeitstag für Zlatko Mustedanagic auf der Trainerbank der Landesliga-Mannschaft. „Aus geschäftlichen und privaten Gründen ist das alles nicht mehr zu schaffen. Nicht nur die Trainingsarbeit, auch die Vorbereitung auf die Spiele sind zeitintensiv. Wir als Trainerteam und auch die Mannschaft haben da gewisse Ansprüche. Das alles kann ich derzeit nicht mehr unter einen Hut bringen. Es war eine kurze, aber auch schöne Zeit und eine gute Zusammenarbeit mit den Jungs und natürlich mit Manuel Mirek. Dafür bin ich den Spielern und dem Umfeld im Verein dankbar“, betont der Übungsleiter, der die Aufgabe Anfang Oktober als Nachfolger von Fabian Nellen übernahm und den Klub auch in Zukunft beratend begleitet.