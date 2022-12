Wenig Eiszeit für DEG-Stürmer Wohin mit Daniel Fischbuch?

So etwas stellen sie sich auch bei der DEG vor. Weswegen es bereits am Samstag an der Brehmstraße eine lange interne Sitzung gab. Die Besserung trat am Tag darauf gegen Schwenningen zwar erst im letzten Drittel ein, als die DEG ein 0:3 drehte, aber Sieg ist Sieg. Was einerseits an einer anderen Einstellung lag, anderseits an einer Umstellung: Trainer Hansson nahm Daniel Fischbuch aus der ersten Reihe, gab ihm lediglich noch etwas Eiszeit in Überzahl, in der Verlängerung durfte er gar nicht ran. Eine gewagte Aktion des Trainers, Fischbuch ist ja nicht irgendwer. Aber das war eben auch ein Zeichen, dass es jeden treffen kann.