Vierte Niederlage in Folge DEG geht auch in Iserlohn leer aus

Alles andere als konstant waren bislang die Ergebnisse. Wann immer die DEG den dritten Sieg in Folge einfahren konnte, verlor sie. Wann immer sie zweimal am Stück verlor, folgte ein Sieg. Erst am Dienstag gegen Nürnberg war das anders. Was das Wochenende mit Spielen in Iserlohn und gegen Schwenningen umso wichtiger machte. Ging es doch nicht nur um die Laune, sondern auch darum, den geschmolzenen Vorsprung auf Platz elf wieder zu vergrößern.