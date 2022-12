Ehemaliger DEG-Spieler Eishockeyprofi Reimer träumt vom Meistertitel

Auch die Fans der Düsseldorfer EG haben noch beste Erinnerungen an den gebürtigen Mindelheimer, der in der Saison 2003/04 erstmals in nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt aufschlug und seine erste Partie für die DEG absolvierte. Eine Saison später war er schließlich fester Bestandteil des Kaders und ließ daraufhin Tore und Vorlagen für sich sprechen: In 478 Einsätzen sammelte er starke 330 Scorerpunkte (154 Tore, 176 Vorlagen).