Dolak wird Nachfolger DEG trennt sich nach nur einem Jahr von Trainer Hansson

Hansson war erst im vergangenen Sommer vom EV Zug aus der Schweiz zur DEG gekommen. In seiner ersten Saison führte er die Düsseldorfer in der DEL auf Rang sieben und damit in die Pre-Play-offs. Dort setzte sich die DEG gegen die Löwen aus Frankfurt durch, im anschließenden Viertelfinale scheiterte sie beim ERC Ingolstadt jedoch auf dramatische Weise.