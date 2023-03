Nach dem Play-off-Aus Die DEG zwischen Frust und Hoffnung

Alexander Barta nahm das besonders mit: „Am liebsten würde ich anfangen zu weinen“, hatte der Kapitän bereits auf dem Eis am TV-Mikrofon gesagt. Da hatte er glasige Augen, es könnte ja das letzte Spiel seiner Karriere gewesen sein, aber er ließ das noch offen. Philip Gogulla wirkte gefasster – aber auch er tat sich schwer mit einer Erklärung: „Wir haben im letzten Drittel mal wieder aufgehört, Schlittschuh zu laufen. Wir waren uns zu sicher. Das sind so Kleinigkeiten, die uns die Serie gekostet haben.“ Denn gleich dreimal gab die DEG am Ende einen Sieg aus der Hand. Aber das kannte man ja schon aus der Hauptrunde. Prominentestes Beispiel war das Derby gegen Köln, als die DEG 25 Sekunden vor Ende 3:1 führte und noch verlor. Insgesamt verspielte sie zehnmal eine Führung im letzten Drittel. Weil sie dann oft „zu passiv“ wurde, wie Tobias Eder bemängelte. Auch am Freitag war das so, beim 5:6 und beim 6:6 schauten die Düsseldorfer nur zu. Da müsse man „sich hinterfragen: wieso weshalb warum“, sagte Gogulla.