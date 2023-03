Play-off-Aus droht DEG steht mit dem Rücken zur Wand

Das Gute für Düsseldorfer Sportvereine: Die Toten Hosen helfen nicht nur in der Not durch Konzerte oder Trikotsponsoring, sie haben auch für jede Situation das passende Lied. „An Tagen wie diesen“ nach großen Siegen, „Schönen Gruß, auf Wiederseh’n“, wenn der Derbygegner frustriert nach Hause fährt, oder „Steh auf, wenn du am Boden bist“ nach bitteren Niederlagen. Am Dienstag entschied sich die Hallenregie im Dome für Letzteres. Denn genau das ist nun geboten für die Düsseldorfer EG. Noch mal aufstehen. Sonst war es das mit der Eishockey-Saison 2022/23. Was die zwar nicht zu einer enttäuschenden machen würde, aber dieses bittere 1:2 gegen Ingolstadt im vierten Spiel der Play-off-Serie wäre ein irgendwie unwürdiger Abschied von den Fans. Das nächste Spiel steigt ja am Freitag in Bayern, da werden zwar Düsseldorfer dabei sein, aber wenn die Saison dann endet, ist das schon etwas anderes als eine letzte Ehrenrunde in der Heimat.