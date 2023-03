Spiel fünf in Ingolstadt Warum die Abwehrreihe der DEG besonders im Fokus steht

Auffällig und letztlich mitentscheidend: Bei den Ingolstädtern sind die Verteidiger offensiv erfolgreicher. Mit Leon Hüttl (vier Scorerpunkte), Maury Edwards und Kapitän Fabio Wagner (beide drei) haben bereits drei Abwehrspieler getroffen. Und so ist es kein Zufall, dass gerade dieses Trio an spielentscheidenden beziehungsweise spielbeeinflussenden Situationen beteiligt war. So erzielte Wagner etwa im ersten Spiel der Serie das entscheidende 5:4 in der Verlängerung, während Hüttl in der Partie danach beim 3:1 in Düsseldorf den wichtigen Führungstreffer erzielte, der für einen mächtigen Dämpfer bei der DEG sorgte. Beim 1:2 am Dienstag leitete Edwards mit dem 1:1 die Wende ein.