Nach Saison-Aus der DEG Gogulla hofft auf mehr Qualität

Wirtz kündigte an, sich in der nächsten Saison weiter verbessern zu wollen. Ob das gelingt, hängt auch vom Händchen von Sportchef Niki Mondt ab. In Eder, Barta und Daniel Fischbuch stehen namhafte deutsche Spieler vor dem Absprung oder dem Karriereende. Vergleichbare Qualität ist auf dem deutschen Markt für die DEG nicht zu bezahlen. Zumindest der Angriff dürfte daher in der kommenden Saison internationaler werden. „Gewisse Qualität kostet auch Geld. Ich hoffe natürlich, dass wir den nächsten Step gehen und in Düsseldorf eine Lösung finden“, sagte Gogulla zu den Zwängen der DEG.