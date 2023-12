Europa Conference League Eintracht Frankfurt trifft in Play-offs auf Saint-Gilloise

Die SGE war in der Gruppe G hinter PAOK Saloniki mit neun Punkten auf Rang zwei gelandet, Saint-Gilloise stieg als Dritter seiner Vorrunde in der Europa League hinter dem FC Liverpool und dem FC Toulouse in die Conference League ab. Die Belgier haben mit Alexander Blessin einen deutschen Trainer. Im Vorjahr scheiterten sie nach einem Erfolg gegen Union Berlin in der Europa League erst im Viertelfinale an Bayer Leverkusen.