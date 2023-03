Ohne Klimaschutz keine Lizenz DEL wagt sich auf „unbekanntes Terrain“

Die Adler Mannheim haben die Temperatur in ihrer Halle verringert. Die Liga gab erstmals eine Eisdicke von 3,5 Zentimetern vor, zuvor war die Spielfläche häufig fast doppelt so dick. Doch hier liegt gar nicht das größte Einsparpotenzial. „Die Eisfläche ist nicht so wesentlich, das bekommt man in den Griff“, erläuterte von Ameln, „den höchsten C02-Ausstoß verursachen die Zuschauer mit An- und Abreise.“