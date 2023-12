2:3 trotz 2:0-Führung in Mannheim So wird die DEG langsam zum Aufbaugegner

Für die kriselnden Klubs in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) dürfte die Düsseldorfer EG ein willkommener Gegner sein. Zumindest dann, wenn sie so zuverlässig Aufbauhilfe leistet, wie sie es in den vergangenen Wochen getan hat. Denn nach Nürnberg (1:2) und Frankfurt (2:4) haben die Landeshauptstädter am Freitag in Mannheim (2:3) zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen gegen eine Mannschaft verloren, die zuvor in einer veritablen Krise steckte.