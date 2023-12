Gegen Ingolstadt, Frankfurt und Augsburg Der DEG steht ein straffes Weihnachtsprogramm bevor

Dass die DEG-Defensive in dieser Saison fehleranfällig ist, ist nichts Neues, doch am Sonntag war das schon ein bisschen zu viel des Guten. Gegen den punktemäßig schwächsten Angriff der Liga (124 Scorerpunkte in 28 Spielen) ging dieses Unterfangen gerade noch gut aus. Am Donnerstag (19.30 Uhr, Magentasport) warten mit Nationalspieler Wojciech Stachowiak sowie Wayne Simpson, Daniel Pietta, Travis St. Denis oder Andrew Rowe aber ganz andere Kaliber im Rather Dome auf Ankert und Co. Das gute aus Düsseldorfer Sicht: Der ERC spielt gemessen an seiner vergangenen Saison mit der Vizemeisterschaft ebenfalls eine durchwachsene Hauptrunde. Häufig wechselten sich Niederlage und Erfolge ab, mehr als zwei Siege am Stück gab es bislang nie. Gleiches gilt übrigens für die DEG. Nicht die einzige Gemeinsamkeit, denn auch die Oberbayern präsentierten sich am Sonntag gegen Wolfsburg fehlerhaft, doch während Henrik Haukeland sein Tor sauber halten konnte, schlug es hinter ERC-Goalie Michael Garteig gleich vier Mal ein. Und weil es vorne nur einmal klingelte, stand am Ende ein 1:4 auf der Anzeigetafel.