„Die Kommunen ächzen“ EVP-Chef Weber fordert Kurswechsel bei EU-Migrationspolitik

Weber verlangt ferner „substanzielle Änderungen bei den Asylverfahren“. Diese müssten nicht zwingend in der EU stattfinden. „An den EU-Außengrenzen muss es wenigstens einen Schnellcheck geben, wer Aussicht auf Asyl hat“, schlug er vor. Wenn Migranten aus sicheren Drittstaaten wie der Türkei einreisten, dann könnten erste Verfahrensschritte auch dort auf fremdem Staatsgebiet stattfinden. Weber schlug EU-Büros etwa in Tunesien oder Ägypten vor, in denen Menschen aus Afrika Asyl in Europa beantragen können.