Problem auch in Ratingen Große Sorge um die Kita-Finanzierung

(kle) Wunschkonzerte gibt es mit Blick auf den städtischen Haushalt, der am Dienstag im Rat beraten wurde, schon lange nicht mehr. Es tun sich Finanzierungslücken auf, die irgendwie kompensiert werden müssen. Und das wissen auch die kommunalen Spitzenverbände in NRW, die das Land nun aufgefordert haben, kurzfristig weitere Überbrückungshilfen für die Finanzierung der Kitas bereitzustellen. „Sonst wird sich die Not vieler Träger im kommenden Jahr weiter verschärfen“, warnten Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages, Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, und Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes.