Tönisvorst hat einen Digital-Beauftragten Behördengang vom Sofa aus

In einer Welt, in der seit einigen Jahren Einkäufe bequem vom Sofa aus getätigt, Versicherungen digital abgeschlossen und Bankgeschäfte mit dem Smartphone abgewickelt werden können, mutet es eigenartig an, dass Bürgerinnen und Bürger für viele Erledigungen „auf dem Amt“ immer noch persönlich erscheinen müssen. Auch die Kommunikation der Mitarbeiter innerhalb einer Verwaltung oder zwischen unterschiedlichen Behörden läuft längst noch nicht komplett digital. „Wenn ein Bürger der Verwaltung eine E-Mail schreibt, schreibt die Verwaltung einen Brief zurück“, sagt Marcel Weber. Das habe zwar oft auch mit gesetzlichen Vorgaben zu tun, aber dafür, dass es mit der digitalen Transformation bei der Stadt Tönisvorst weiter vorangeht, ist er seit Mitte Oktober zuständig – sein Titel: Chief Digital Officer, kurz CDO.