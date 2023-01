EU-Innenministertreffen in Stockholm Mehr Rückführungen, doch der Weg bleibt umstritten

Frankreich will „strikte Maßnahmen“ in der Hinterhand haben, wenn die Gespräche mit den Herkunftsländern scheitern. In Stockholm ist etwa vom Irak die Rede, auch von Somalia und Eritrea. Die Menschen aus diesen Ländern sind unter den Einreisenden stark vertreten. Der Irak liegt an dritter Stelle. Doch noch mehr stammen aus Syrien und Afghanistan. Angesichts der Verfolgungssituation in diesen Regionen kommen Rückführungen hier derzeit kaum in Betracht.