Machtwechsel in Polen Hohe Erwartungen an Tusk in der EU

Sein erwartet kraftvoller Wiederaufschlag in Brüssel kommt zufällig zur absolut richtigen Sekunde, in der Orbán mit Mehrfachblockaden die Ukraine-Politik der EU auszuhebeln versucht. Zwar hatte die regierende PiS-Partei am 15. Oktober bei der Parlamentswahl wieder als stärkste Partei abgeschnitten, zugleich jedoch die absolute Mehrheit verloren. Bereits Anfang November hatte Tusk aus drei Oppositionsparteien eine zur sofortigen Regierungsübernahme bereitstehende Koalition geformt. Doch der PiS-nahe Präsident Andrzej Duda reizte die polnische Verfassung aus, um die Regierungsübergabe an Tusk so lange wie möglich herauszuzögern. Am Dienstag scheiterte Morawiecki mit der fälligen Vertrauensfrage und musste das Heft des Handelns der Parlamentsmehrheit überlassen.