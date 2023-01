35.000 Tote allein in der EU Der Kampf gegen die Keime

Die Problem-Beschreibung durch Schaible, den Leiter eines speziellen Antibiotika-Forschungszentrums im schleswig-holsteinischen Borstel, löst Bedrückung bei dieser öffentlichen Krisenrunde in Brüssel aus. Resistenzen würden zunehmend nicht nur bei Bakterien, sondern auch bei Pilzen und Viren beobachtet. Bei Tuberkulose nähmen die Fälle „massiv“ zu. Immer mehr Patienten könnten nicht mehr behandelt werden. Pilze verursachten weltweit bereits 1,5 Millionen Tote jährlich, vor allem in der Intensivmedizin. Und doch seien vor allem in den ärmeren Ländern Antibiotika oft frei verkäuflich. In einzelnen Regionen würden Ärzte bei jeder Fiebererkrankung Antibiotika verschreiben. Hinzu komme, dass viele Fälschungen auf dem Markt seien. Die hätten einen geringeren Anteil an Wirkstoffen, würden also die Keime nur ein bisschen bekämpfen und bildeten damit das ideale Umfeld für eine Evolution hin zu Resistenzen.