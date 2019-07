Von der Leyens Nachfolge : Jens Spahn soll die Bundeswehr führen

Exklusiv Berlin Jens Spahn soll Nachfolger von Ursula von der Leyen im Amt des Verteidigungsministers werden. Das erfuhr unsere Redaktion aus Regierungskreisen. Im Gesundheitsministerium soll die bisherige Integrationsstaatssekretärin Annette Widmann-Mauz folgen.

Sein Ministerium hat Spahn im Griff, selbst in der Opposition bekommt der Gesundheitsexperte aus dem westfälischen Ahaus gute Noten. Spahn ist der fleißigste Minister im Kabinett, ein Dutzend Initiativen und Gesetze hat er angestoßen oder umgesetzt. Darunter einen Pflegepakt mit 13.000 neuen Stellen und finanziellen Verbesserungen für die Träger, die Rückkehr zur Parität bei der Gesundheitsfinanzierung, eine neue Psychotherapeuten- und Hebammenausbildung, ein Gesetz für schnellere Termine beim Facharzt, eine Offensive gegen Krebs, mehr Tempo bei der elektronischen Patientenakte, die HIV-Vorbeugung auf Kassenkosten und eine Reform der Selbstverwaltung. Mit der Forderung nach einer Widerspruchslösung bei der Organspende hat er eine bundesweite Debatte angezettelt, die alleine schon zu einer erhöhten Spendenbereitschaft geführt hat. Und all das in knapp einem Jahr.

So könnte es nun kommen. Mit dem Pannen- und Affären-geplagten Verteidigungsministerium wartet angeblich eine neue Aufgabe auf den Mann, der seine Karriere rastlos und am liebsten gegen die Parteiführung vorantrieb. Die Mehrheitsmeinung war Spahn stets suspekt. Als Schüler in der Jungen Union warb er in Leserbriefen für das Atomzwischenlager in seiner Heimatstadt - und stand damit ziemlich alleine. Später erkämpfte er sich gegen den etablierten Kandidaten und mit Unterstützung der Jungen Union die Bundestagskandidatur, mit 21 saß er als jüngster direkt gewählter Abgeordneter im Parlament. In einer Partei, die den offenen Streit meidet entdeckte der Zwei-Meter-Mann die Rauflust als Marktlücke. Er legte sich mit der Senioren-Union an, wetterte gegen üppige Rentenleistungen und die Umverteilungsmenatlität.