Sportausschuss-Vorsitzender sorgt für Ärger : Wilke entschuldigt sich für seinen Fehler

Wermelskirchen Im Sportausschuss ließ der Vorsitzende nur zwei Redner zu. Das kritisiert die FDP. Die Liberalen sprechen von undemokratischem Handeln und Unrechtmäßigkeit.

Der gemeinsame Antrag kam von CDU , SPD, WNKUWG und Bürgerforum. Darin wird dem Stadtrat empfohlen, einen Baubeschluss fürs Hallenbad zum Jahresende 2022 zu fassen. Ein Antrag, der eigentlich im Sportausschuss beraten werden müsste; der spricht dann aber eine Empfehlung an den Stadtrat aus. Ausschussvorsitzender Karl-Heinz Wilke (CDU) schmetterte einen Beratungsbedarf von Grünen und FDP ab. Nach 15 Jahren der Überlegungen und zwei Grundsatzbeschlüssen für den Bau könne wohl kein ernsthafter Beratungsbedarf mehr bestehen, so Wilke. Dieses Verhalten des Vorsitzenden will die FDP aber nicht hinnehmen.

Der Liberale kritisiert den Mangel an Neutralität von Karl-Heinz Wilke als Vorsitzender: „Das Plädoyer, dem Antrag zuzustimmen, widerspricht jeglicher Neutralität.“ Wilke habe seine Wortmeldung nicht zugelassen, selbst für den Antrag geworben. „Dieses gesamte Vorgehen hält die FDP-Fraktion für zutiefst undemokratisch und es ist darüber hinaus auch nicht rechtens“, so Engels. Weder die Gemeindeordnung noch die Geschäftsordnung der Stadt für Rat und Ausschüsse legitimierten ein derartiges Handeln. Dies habe er beim Verband liberaler Kommunalpolitiker durch Juristen prüfen lassen. Klares Aussage: Wilkes Handeln war nicht rechtens. „Der Vorsitzende hat wie ein Gutsherr agiert. Wir haben die Stadt aufgefordert, die Tonbänder nicht zu vernichten und das Vorgehen zu prüfen. Auch anderer Stelle sollte man prüfen, ob Karl-Heinz Wilke als Vorsitzender noch tragbar ist.“

Karl-Heinz Wilke hat inzwischen eingesehen, dass er einen Fehler in der Sitzung gemacht hat. „Das war nicht böswillig“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. Er habe sich inzwischen in einem Brief an den FDP-Fraktionsvorsitzenden zweimal für dieses Verhalten entschuldigt und angeboten, wenn Redebedarf bestehe, die Sitzung zu wiederholen.