Der Mahner aus Leverkusen : Karl Lauterbach – endlich Minister!

Der Leverkusener Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach war nicht erst seit gestern als Gesundheitsminister gehandelt worden, doch die SPD zögerte lange mit seiner Ernennung. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen Er hat lange warten müssen, nun ist es offiziell: Der Leverkusener Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach wird in Berlin als Gesundheitsminister am Kabinettstisch Platz nehmen. Warum hat es so lange gedauert?