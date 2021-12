Konzert in Dabringhausen : Rezeptfreie Medizin für die Seele

Dabringhausen Das Münchener Ensemble „Harmonic Brass“ brachte wohlklingende Adventsstimmung in die gut besuchte Evangelische Kirche in Dabringhausen.

Das zweitschönste am Donnerstagabend in der gut besuchten Evangelischen Kirche in Dabringhausen war - es war warm. Denn bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und feuchter Witterung war es nicht besonders attraktiv, abends noch einmal die heimische Couch zu verlassen. Das schönste allerdings waren die wundervoll erklingenden Töne von „Harmonic Brass“ aus München. Das fünfköpfige Blechbläserensemble ist alle zwei Jahre regelmäßiger Gast in Dabringhausen - und natürlich hatte Corona einmal mehr für ein Durcheinander gesorgt. Denn eigentlich wäre das Quintett aus Bayern im Vorjahr mit einem adventlichen Besuch an der Reihe gewesen. Aber, es ist bekannt – der Weihnachts-Lockdown 2020 war allen Konzerten, Feiern und letztlich auch ein Stück weit dem Weihnachtsfest dazwischengekommen. Umso schöner war es dann, dass das Konzert ein Jahr später unter 2G-Bedingungen - der Nachweis wurde am Eingang penibel eingescannt - in diesen aktuell so unruhigen Zeiten stattfinden konnte.