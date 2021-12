Entlastung der Hausärzte in Wermelskirchen : Impfen in Apotheken ist längst noch nicht umsetzbar

Wermelskirchen Kommt jetzt die Impf-Entlastung der Hausärzte durch die Apotheken? Dieser Vorschlag kommt aus Berlin – es gibt aber noch viele offene Fragen für die örtlichen Apotheker.

Auch in Wermelskirchen wird fleißig „geboostert“. Neben dem Kreis-Impfmobil, welches einmal in der Woche im Bürgerzentrum Halt macht und am Mittwoch wieder sehr gut besucht war, kümmern sich vor allem die Hausärzte ums Auffrischen der Corona-Impfungen – in ihren Praxen ebenso wie in der Impfstelle im Bürgerzentrum freitags und samstags. Vergangene Woche kamen 756 Impfwillige. Ein Idee des Bundes ist es nun, die Hausärzte zu entlasten und den Apotheken die Möglichkeit geben, Impfstoff zu Verabreichen.