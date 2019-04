Dürreschäden : Sturm und Dürre zerstörten 114.000 Hektar Wald

Fichtenstämme in einem Wald in Niedersachsen. Die Dürre im vergangenen Jahr hat vielen Gebieten teilweise sehr zugesetzt. Foto: dpa/Swen Pförtner

Berlin Wiederaufforstung wird Jahre dauern. FDP-Mann Busen fordert Steuererleichterungen für Waldbauern.

Durch die Baumschäden aufgrund von Sturm und Dürre seit Anfang 2018 müssen nach Schätzungen der Bundesregierung in Deutschland 114.000 Hektar Wald neu aufgeforstet werden. Das entspricht in etwa einer Fläche von 160.000 Fußballfeldern. Erfahrungsgemäß dauere es mehrere Jahre bis die Forstwirtschaft einen solch großen Schaden bewältigt habe, heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP, die unserer Redaktion vorliegt. Experten gehen davon aus, dass es eine Generation dauern wird bis die Bäume nachgewachsen sind.