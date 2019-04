Kommentar zur städtischen Verkehrspolitik : Die City-Maut taugt nicht als bundesweiter Aufreger

Berlin Mehr Staus, mehr Lärm und schlechtere Luft: Bewohner und Einpendler der wachsenden großen Städte leiden zunehmend unter den Belastungen des Autoverkehrs. Die City-Maut kann in einzelnen, großen Städten ein Schritt zur Reduzierung des Autoverkehrs sein, aber nicht als isolierte Einzelmaßnahme.

ist Korrespondentin in Berlin.

Dazu gehört, wenn es um Beschränkungen des innerstädtischen Autoverkehrs geht, zwangsläufig die große Gruppe der Autofahrer. Den meisten von ihnen dürfte allerdings längst klar sein, dass der wachsende Autoverkehr in der Großstadt beschränkt werden muss, weil die Stadträume begrenzt sind und die ökologisch-gesundheitlichen Anforderungen an die Verkehrspolitik zugenommen haben. Die Anteile des öffentlichen Nahverkehrs, des Sharings und des Fahrrad- und Fußverkehrs werden in Zukunft zunehmen müssen, die des Autos abnehmen.