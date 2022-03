Spende für Kamp-Lintfort : Dank für Einsatz der Feuerwehrleute bei Februar-Orkanen

Von links: Achim Pleines, Guido Lohmann, Martin Notthoff und Michael Rademacher. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Volksbank Niederrhein überreichte nun eine Spende in Höhe von 2500 Euro an die Feuerwehr Kamp-Lintfort. Diese war bei den Stürmen Ylenia, Zeynep und Antonia im Dauereinsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Ylenia, Zeynep und Antonia hießen die Orkane, die vom 17. bis 21 Februar über Deutschland rauschten, am Niederrhein mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde, an der Ostsee bis zu 180, wie auf der Insel Hiddensee bei Rügen. In Kamp-Lintfort hielt vor allem der Orkan Zeynep die Feuerwehrleute in Atem. Dieser blies am Freitag, 18. Februar, und am Samstag, 19. Februar, um unter anderem Äste von Bäumen und Dachziegel von Häusern herunterkrachen zu lassen. „65 Feuerwehrkräfte waren am Freitag und am Samstag im Einsatz“, blickte am Freitag Michael Rademacher als Leiter der Feuerwehr Kamp-Lintfort auf diese Tage zurück. „Wenn ein Einsatz abgeschlossen war, fing der nächste an. Es ging Schlag auf Schlag.“

Am Freitag empfingen er und Dezernet Martin Notthoff, der in der Stadtverwaltung für die Feuerwehr zuständig ist, in der Feuerwache an der Eyller Straße Guido Lohmann, der Vorstand der Volksbank Niederrhein ist, und Achim Pleines, der die Geschäftsstelle der Volksbank am Prinzenplatz leitet. Die beiden Volksbankvertreter hatten eine Spende von 2000 Euro mitgebracht, die sie kurzfristig auf 2500 Euro erhöhten. „Die Feuerwehrleute sind vor allem ehrenamtlich im Einsatz“, sagte Guido Lohmann. „Gemeinsam helfen sie anderen. Das ist auch der Gedanke einer Genossenschaft, wie wir es als Volksbank sind. Die Spende ist ein Dank für den besonderen Einsatz.“ Er sei als junger Erwachsener selber zehn Jahre lang Feuerwehrmann gewesen, erzählte der 57 Jahre alte Volksbankvorstand, der während seiner Zeit bei den Blauröcken noch in Bönen südöstlich von Hamm lebte. Sein Vater sei in Bönen Brandmeister gewesen. Deshalb wisse er, die Arbeit der Feuerwehrleute zu schätzen.