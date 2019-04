Nach Warnungen des Wetterdienstes : Bauern rüsten sich für neuen Dürre-Sommer

Düsseldorf Die Trockenheit des vergangenen Sommers hat ihre Spuren hinterlassen: Die Wasservorräte in den Böden gehen zur Neige. Landwirte bangen um ihre Ernte.

Deutschland könnte ein weiterer Dürresommer drohen. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind die Böden nicht nur deutlich trockener als in den vergangenen Jahren. „Sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich die Dürre des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden“, sagte der Leiter der DWD-Agrarmeteorologie, Udo Busch. Eines der Hauptprobleme: In vielen Regionen konnte der fehlende Regen aus dem Jahr 2018 nicht aufgeholt werden. Die Folge seien leere Wasserspeicher in den tieferen Bodenschichten. Besonders betroffen seien Sachsen-Anhalt und Thüringen.