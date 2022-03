Neue Ausstellung : Düsseldorfer Naturbilder im Kulturbahnhof

Düsseldorf Das Künstlerpaar Sukyun Yang und Insook Ju hat mir Kameras festgehalten, welche wilden Tieren in Düsseldorf leben. Sogar einen Reiher am Kö-Bogen haben sie fotografiert.

Die Aufnahmen gemacht haben Sukyun Yang und Insook Ju. Das Düsseldorfer Künstlerpaar war in den vergangenen Jahren in vielen Wäldern, Parkanlagen und Naturschutzgebieten Düsseldorfs unterwegs. Im Pillebachtal, am Angermunder Baggersee und in der Urdenbacher Kämpe packten Sukyun Yang und Insook Ju ihre Kameras aus. Das Interesse der beiden Kunstschaffenden galt zum einen der Landschaft an sich, aber auch den kleinen und größeren Lebewesen, die sich in ihr tummeln – sei es nun Erdkröte, Eichhörnchen oder Zwergmaus. Zahlreiche Aufnahmen von Flora und Fauna haben Yang und Ju zwischen 2019 und 2022 gemacht. Ihr besonderes Interesse galt der heimischen Vogelwelt. Letztere trafen sie keinesfalls nur im Grünen an. Als das Paar einen Graureiher direkt am Kö-Bogen zwischen einkaufenden Passanten sah, konnte die Kamera das Tier ablichten.