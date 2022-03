Hilfe aus Leverkusen : Covestro spendet 290.000 Euro für die Ukraine

Leverkusen Das Leverkusener Chemie-Unternehmen Covestro reagiert auf die humanitäre Notlage in der Ukraine mit einem gezielten finanziellen Hilfspaket in Höhe von insgesamt 290.000 Euro.

Covestro stellt der Uno-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), 250.000 Euro zur Verfügung. Der UNHCR ist seit 1994 in der Ukraine aktiv, hat Büros sowie mehrere Depots im ganzen Land, um humanitäre Hilfsgüter zu verteilen. In den Nachbarländern unterstützt der UNHCR die Vorbereitungen und laufenden Operationen der jeweiligen Behörden und lokalen Hilfsorganisationen, um den Flüchtenden schnelle Hilfe anbieten zu können.

Covestro stattet zudem seine Gesellschaften in der Slowakei und Polen, wo aktuell viele ukrainische Flüchtlinge ankommen, mit weiteren 40.000 Euro aus, die an lokale Hilfsorganisationen gespendet werden. „Auch wenn der Konzern selbst nur ein geringes geschäftliches Engagement in der betroffenen Region hat, fühlt er sich den Menschen in Not verpflichtet“, heißt es in einer Pressemitteilung.