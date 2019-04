Gefahren aus dem Netz : Neue Algorithmen gegen Fake News

Berlin/Toronto Internet-Experten arbeiten an Programmen zum schnelleren Entlarven von Falschdarstellungen. Es sind nicht die einzigen destabilisierenden Gefahren aus dem Netz.

Die Gefahr kann in einer ganz harmlos wirkenden Bestätigungsmail nach einer Internetbestellung stecken. Wie der Spionageexperte der Universität von Toronto, Ronald Deibert, in einem deutsch-kanadischen Medien-Symposium enthüllte, ging eine Mail von einem Paketversender mit Bezug zu seiner Bestellung bei einem Freund des saudi-arabischen Regimekritikers Jamal Kashoggi ein. Durch das Öffnen des Links zu den Versanddetails habe der saudische Geheimdienst das Handy „übernehmen“ und fortan die gesamte Kommunikation mit Kashoggi überwachen und seine Pläne aufspüren können. Steckt hier das Motiv für den Mord an Kashoggi im Istanbuler Generalkonsulat Saudi-Arabiens?

An einem weiteren arbeiten Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in Tübingen, wie der Künstliche-Intelligenz-Forscher Behzad Tabibian in Toronto berichtete. Er hat sich mit drei Kollegen das Ziel gesetzt, neue Algorithmen zu entwickeln, mit denen mutmaßliche Fake News schneller erkannt und nicht mehr an die ersten Stellen der weitergeleiteten Nachrichten anderer Nutzer gesetzt, sondern in den sozialen Netzwerken im Ranking nach unten verschoben werden.