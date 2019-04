In Südafrika : Landwirtschaftsministerin Klöckner gibt ihrem Lebensgefährten das Ja-Wort

Berlin Pure Freude bei Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin hat ihrem langjährigen Lebensgefährten in Südafrika das Ja-Wort gegeben.

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (46) hat ihren Lebensgefährten Ralph Grieser geheiratet. Wie der CDU-Landesverband am Donnerstag in Mainz mitteilte, gab sich das Paar am vorigen Samstag in Südafrika das Ja-Wort. Klöckner trug Weiß, Grieser (Jahrgang 1970) einen hellblauen Anzug.