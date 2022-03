Spitzenkandidatin Mona Neubaur zu Gast : Grüne starten mit Kies in den Wahlkampf

Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur bei ihrem Vortrag im Schwarzen Adler in Vierbaum. Rechts der Rheinberger Landtagskandidat Niels Awater, links Klaus Leonhards, dessen Vortrag gut ankam. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Rheinberger Ortsverband präsentierte im Schwarzen Adler den Landtagskandidaten Niels Awater aus Rheinberg und hatte mit der Spitzenkandidatin der NRW-Grünen, Mona Neubaur, ein prominentes Gesicht zu Gast.

Die Rheinberger Grünen laufen sich warm für den Wahlkampf zur Landtagswahl im Mai. Ihr Thema haben sie längst gefunden: den Kiesabbau. Im gut besuchten Schwarzen Adler in Vierbaum legten sie jetzt vor und gestalteten einen Abend unter dem Motto „Kiesabbau am Niederrhein – (k)ein Ende in Sicht“. Mit der Landesvorsitzenden der Grünen in NRW und Spitzenkandidatin Mona Neubaur war das Podium prominent besetzt. Moderator war Niels Awater aus Rheinberg, der sich zugleich erstmals in größerem Rahmen als Landtagskandidat im Wahlkreis 58 Wesel II vorstellte.

Der erste Applaus galt jedoch einem Grünen aus Rheinberg, der keine parteipolitische Karriere anstrebt, sich indes ehrenamtlich um das Thema Kies kümmert und vermutlich die meiste Zeit in die Vorbereitung dieses Abends investiert hatte: Klaus Leonhards ist nicht nur Grüner, sondern auch ganz vorne in der Rheinberger Bürgerinitiative „Kieswende jetzt“ aktiv.

Info Strunk: Auch in Holland wird ausgekiest Die andere Seite Christian Strunk, Hülskens-Geschäftsführer und im Vorstand des Bundesverbandes Mineralischer Rohstoffe, wies darauf hin, dass sich mit den vielbeschworenen Recyclingstoffen nur 15 Prozent des Bedarfs an Kies und Sand decken lasse. Dass Kies auch exportiert werde, halte er für ganz normal, weil es etwa in Nordholland nur feine Sande und in Südbelgien groben Stein als Rohstoffe gebe. Außerdem stimme es nicht, dass in den Niederlanden nicht ausgekiest werde. Mehrere hundert Hektar seien da in der Bearbeitung. Bei der Renaturierung komme es den Kiesfirmen am Niederrhein darauf an, vernünftige Arbeit zu machen.

In seinem guten Vortrag skizzierte er, was rund um den Regionalplan-Entwurf passiert, der sich zum zweiten Mal in der Offenlage befindet. Darin steht, dass 1168 Hektar oder elf Quadratkilometer Fläche neu ausgekiest werden sollen – das meiste davon im Kreis Wesel. Rheinberg und Kamp-Lintfort sind mit jeweils 230 Hektar dabei, Alpen und Neukirchen-Vluyn mit je 180 Hektar. 820 Hektar und damit der Löwenanteil liegen linksrheinisch.

Leonhards: „In Rheinberg sind bereits 15,7 Prozent der Stadtfläche ausgekiest. Kommen die neuen Flächen dazu, sind es 18,8 Prozent.“ Unvorstellbare Mengen werden am Niederrhein aus der Erde geholt, und weitere unvorstellbare Mengen sollen noch dazukommen. „Ich habe noch nie gehört, dass irgendeine Region in Europa so von Auskiesung betroffen ist wie der Niederrhein“, sagte der Alpsrayer. Sieben Millionen Tonnen pro Jahr seien für die nächsten 27 Jahre festgeschrieben. Die Kiesindustrie hole unvorstellbare Werte aus der Erde: Jeder Quadratmeter am Niederrhein habe einen Rohstoffwert von 200 Euro.

Am Ende seines Vortrags nannte Klaus Leonhards Forderungen: Die Renaturierung müsse bei ausgekiesten Flächen besser werden, die Standards seien deutlich zurückgefahren worden. Die Gewerbesteuer müsse anders berechnet werden: nicht nach Lohnsumme, sondern nach abgegrabener Menge. Sie müsse auch da entrichtet werden, wo gegraben werde, nicht da, wo das Unternehmen seinen Sitz habe. Und ganz wichtig: Möglichst viele Menschen am Niederrhein sollten Einspruch gegen den Regionalplan einlegen, um weitere Auskiesungen noch verhindern zu können. Mona Neubaur sprach von einem „krassen Anblick“, wenn man am Niederrhein an den vielen Kiesgruben vorbeifahre. Ihr komme es auf die regionale Wertschöpfung an, sagte die Spitzenkandidatin. Da wo ausgekiest werde, fielen landwirtschaftliche Flächen aus. Auch müsse die Rohstoffbedarfsberechnung weniger wirtschaftsfreundlich angelegt werden. „Ich möchte das ganze Verfahren transparenter haben“, so Mona Neubaur, „und die Kiesindustrie muss sich an den Renaturierungskosten beteiligen.“

Niels Awater möchte sich, wenn er in den Landtag gewählt werden sollte, für eine Reduzierung des Sicherungszeitraums von 25 auf 15 Jahre einsetzen und will, dass Baggerlöcher besser renaturiert werden – ohne steile Ufer und Brombeerhecken. Auch müssten deutlich mehr Anstrengungen unternommen werden, Recycling-, also Ersatzstoffe, voranzubringen. Die Bedarfsermittlung trieb auch Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde an. „Es kann nicht sein“, sagte er, „dass die Mengenbedarfe an etwas gemessen werden, dass wir gar nicht kennen.“ Deshalb hoffe er auf eine politische Neuausrichtung im Mai.

In der Diskussion wurden auch andere Aspekte angeführt. So solle die Generationengerechtigkeit berücksichtigt werden; auch müsse bedacht werden, dass Heimat verschwinde, wenn der Niederrhein immer mehr zu einem Schweizer Käse werde. Auch Christian Strunk, Geschäftsführer des Weseler Kiesunternehmens Hülskens und im Vorstand des Bundesverbandes Mineralischer Rohstoffe, schaltete sich in die Diskussion ein. Er bedauerte, dass die Debatte um den Kiesabbau stark emotionalisiert sei, und sagte, dass auch sein Verband die Bedarfsberechnung nicht nachvollziehen könne.

