Kommentar. Freiwilliges Soziales Jahr muss attraktiver werden

Düsseldorf Die CDU-Generalsekretärin hat eine Debatte über eine „allgemeine Dienstpflicht“ angestoßen. Während Teile der Union gerne den Wehrdienst wiederhätten, sehen Experten hohe rechtliche Hürden. Gesellschaftlich könnte ein solches Jahr sinnvoll sein. Verpflichtend sollte es nicht sein.

Endlich eine sinnvolle Sommerdebatte. Der Vorstoß von Annegret Kramp-Karrenbauer über ein verpflichtendes Dienstjahr lohnt eine Betrachtung. Denn die Polarisierung in der Flüchtlingspolitik, die Verrohung der Sprache, die drohenden Verteilungskämpfe zwischen Jung und Alt, In- und Ausländern sowie die Vereinzelung in einer digitalen Welt haben den Kitt einer Gesellschaft, Gemeinsinn und gesellschaftliche Solidarität, bröckeln lassen. Ein Attraktivitätsprogamm für ein erweitertes soziales Jahr kann durchaus hilfreich sein. Die Zeit haben junge Schulabgänger dafür. Studium und Job kommen noch früh genug.