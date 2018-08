Horst Seehofer fordert mehr Engagement für Ankerzentren von Merkel

Berlin Das Thema Migration treibt den Bundesinnenminister weiter um: Horst Seehofer hat von Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles mehr Engagement für die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ankerzentren für Flüchtlinge gefordert.

Mit Blick auf den erbitterten unionsinternen Streit über die Abweisung von Flüchtlingen an der Landesgrenze versicherte Seehofer, er achte die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin. "Man muss als Regierungsmitglied diese Selbstverständlichkeit immer (....) akzeptieren." Kritik an seiner scharfen Wortwahl in diesem Streit wies Seehofer zurück.

Ob es die angestrebten bilateralen Vereinbarungen mit anderen Flüchtlings-Anlaufländern über die Rücknahme von Flüchtlingen gebe, die schon andernorts in der EU Asyl beantragt haben, sollte sich laut Seehofer bald zeigen. "Diese Gespräche laufen in einem guten Klima", sagte er mit Verweis auf Verhandlungen mit Italien und Griechenland. Er hoffe, das man in der nächsten Woche Klarheit erhalte, "ob es klappt", sagte er. Allerdings wollten die Verhandlungspartner meist Gegenleistungen - nämlich ihrerseits im Grunde die Abnahme anderer Flüchtlinge. Es könne aber nicht sein, dass Deutschland mehr Migranten aufnehme als an der Grenze zurückweise.