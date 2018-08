Annegret Kramp-Karrenbauer: "Der Streit lässt nur Verlierer zurück"

Berlin Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht im Interview über den Flüchtlingsstreit ihrer Partei mit der CSU, über den Fall Mesut Özil und über den „Herzens-Deutschen“.

Wir treffen Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrem Büro in der fünften Etage im Konrad-Adenauer-Haus. Ihren Schritt von Saarbrücken nach Berlin bereut sie nicht. Es hätte aber ruhiger anlaufen dürfen - die Krise mit der CSU habe Verletzungen hinterlassen.

So schlecht wäre aber ein Veggie Day pro Woche gar nicht, auch wenn die Grünen für einen entsprechenden Vorschlag einmal so gescholten wurden…

Kramp-Karrenbauer Der erhobene Zeigefinger der Grünen löst einen gegenteiligen Effekt aus. Ich bin in den 1960er Jahren aufgewachsen, da gab es einmal in der Woche Fleisch. Was wir heute massiv ernährungswissenschaftlich unterlegen, hatte damals einen natürlichen Rhythmus. Man nahm, was da ist. Heute hat man Erdbeeren zu Weihnachten. Wir sollten den natürlichen Rhythmus zurückgewinnen.