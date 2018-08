Wetterextreme: Grüne fordern Milliarden-Fonds zur Anpassung an Klimawandel

Grüne fordern Milliarden-Fonds zur Anpassung an Klimawandel

Risse am Ufer des Rheins in Düsseldorf durch die anhaltende Trockenheit (Symbolfoto). Foto: dpa/Martin Gerten

Berlin Die Hitzewelle mit verdörrten Feldern und Weiden rückt das Thema Klimawandel deutlich wie selten ins Bewusstsein der Menschen. CO2-Sparen alleine reicht nicht mehr, sagen die Grünen: Deutschland muss sich auch anpassen an das, was kommt.

Die Grünen fordern einen milliardenschweren Fonds für die Anpassung Deutschlands an die Folgen des Klimawandels. Daraus sollten unter anderem unbürokratische Entschädigungen an Menschen gezahlt werden, deren Existenz durch extreme Wetterereignisse bedroht sei, heißt es in einem Konzept der Partei, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.